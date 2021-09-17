Kaleyi içinden fethettik

İtalyan ekibine sahayı dar eden sarı-kırmızılılar, Lazio kalecisi Strakosha’nın 66’da topu kendi ağlarına göndermesiyle öne geçti. Skoru tutan G.Saray ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Aslan, 30 Eylül’de Marsilya deplasmanına çıkacak
Bir buçuk yıl sonra taraftarına kavuşan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'na dönüşü muhteşem oldu. Lazio'yu futboluyla ezen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi grubundaki ilk maçını 1-0 kazandı. İlk 20 dakikada İtalyanlar iki tehlikeli pozisyon yakaladı. Zamanlama hatası yapan ve rakibini ceza sahası dışında düşüren Muslera sarıyla yırtarken, LuisAlberto net pozisyonda ağırkalınca şutu savunmamızatakıldı. Genç ve dinamik orta sahasıyla oyun üstünlüğünü ele alan Galatasaray gole yaklaştı, hazırlanışı jeneriklik atakta Morutan'ın volesi direkte patladı. 2. yarıda coşkulu futboluna devam eden Aslan'da Kerem ve Cicaldau çerçeveyi bulamadı. İyi oynayan takımın futbol şansı yanında oldu ve Morutan'ın ortasında Lazio savunmasının havaya diktiği topu kaleci Strakosha içeri aldı. 1-0 öne geçen Galatasaray'dasavunmada Marcao, ortasahada Berkan kusursuz oynadı, tümtakım maç boyunca yaptıkları pres vebaskıyla Lazio'ya nefes aldırmadı.
İTALYANLAR'INKÂBUSU OLDU!
G.SARAY, tarihinde 8. kez İtalyan takımlarından birini devirdi. Avrupa kupalarında 32 kez ile en çok İtalyan takımlarına gol atan Terim'in talebeleri ayrıca Lazio'yu da galibiyetlerde yakaladı. İki takım tarihlerinde toplam 6 defa karşı karşıya gelirken G.Saray galibiyetlerde 3-2 öne geçti. Temsilcimiz daha önce 11 Eylül 2001'de ve 4 Ağustos 2012'de 1-0'la gülen taraf olmuştu. G.Saray ayrıca İtalyantakımlarını konuk ettiği 9. maçı da kaybetmedive 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
KALECİLER YALNIZ ADAMLARDIR Fernando Muslera, Lazio karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uruguaylı eldiven, meslektaşı Strakosha'nın G.Saray'ı öne geçiren hatası için de "Ne yazık ki kaleciler yalnız adamlardır. Bir hata yaparsınız affı olmaz. İşin cilvesi bu. Benim de yaptığım hatalar oldu. Ama pes etmemek, üzerine gitmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.
13 MAÇLIK HASRET BİTTİ
LAZIO galibiyeti ile birlikte G.Saray'ın Avrupa gruplarındaki 13 maçlık hasreti de bitti. Sarı-kırmızılılar, en son 2018 yılında Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken, sonrasında 4 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı. Lazio galibiyeti bu seriyi de noktaladı.
EVİNDE SERİYE BAĞLADI
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 9 iç saha maçında da gol buldu. Aslan dün Lazio karşılaşmasındaki skorla birlikte bu 9 maçta toplam 16 gole ulaştı.
CENGİZ'İN GOLÜ YETMEDİ
E Grubu'ndaki diğer maçta eşitlik vardı. Marsilya, Lokomotiv Moskova deplasmanında 59'da Cengiz Ünder'in penaltı golüyle öne geçerken, 89'da Anjorin maçın skorunu belirledi: 1-1.