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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Messi’ye yaylım ateşi

Messi’ye yaylım ateşi

Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda 1-1’lik Club Brugge beraberliği ile başlayan PSG’nin aldığı bu sonucun faturası Lionel Messi’ye kesildi

Messi'nin, PSG ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olan Club Brugge karşısındaki performansı ve 1-1'lik sonuç Avrupa basınında ağır eleştiri aldı: AS: Messi, Neymar ve Mbappe ile savunma yapmayan bir takımın eksiklikleri en üst düzeyde ortaya çıktı. Marca: En büyük yıldız takım yıldızı. Pochettino ilk kez Messi, Neymar ve Mbappe'yi bir arada kullandı. Senaryo galibiyet için yazılmış gibi görünüyordu ama sürpriz oldu. Maxifoot: Messi PSG'deki ilk maçında iyi değildi. Le Parisien: Beklendiği gibi Club Brugge maçı baş döndürücü ve heyecan vericiydi fakat Messi-Neymar ve Mbappe üçlüsünün aynı anda sahada olduğu bir rüya PSG için adeta kâbusa dönüştü.

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Messi’ye yaylım ateşi
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