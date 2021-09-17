Messi’ye yaylım ateşi

essi'nin, PSG ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olan Club Brugge karşısındaki performansı ve 1-1'lik sonuç Avrupa basınında ağır eleştiri aldı:Messi, Neymar ve Mbappe ile savunma yapmayan bir takımın eksiklikleri en üst düzeyde ortaya çıktı.En büyük yıldız takım yıldızı. Pochettino ilk kez Messi, Neymar ve Mbappe'yi bir arada kullandı. Senaryo galibiyet için yazılmış gibi görünüyordu ama sürpriz oldu.Messi PSG'deki ilk maçında iyi değildi.Beklendiği gibi Club Brugge maçı baş döndürücü ve heyecan vericiydi fakat Messi-Neymar ve Mbappe üçlüsünün aynı anda sahada olduğu bir rüya PSG için adeta kâbusa dönüştü.