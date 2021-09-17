Milli takımda Stefan Kuntz dönemi! Almanya’dan resmi açıklama geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Hamit Altıntop, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Kuntz, Almanya U 21 takımdan da resmen ayrıldı. Şenol Güneş ile yollarını ayıran TFF yönetimi Kuntz isminde karar kıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
STEFAN KUNTZ'UN BİR YARDIMCISI TÜRK OLACAK!
Kuntz + yerli yardımcı formulünü benimseyen TFF, Kuntz'un yanına deneyimli bir Türk teknik adam oturtacak.
Bu pozisyon için 3 aday var. Ya Tayfun Korkut ya Tayfur Havutçu ya da Mustafa Doğan, Kuntz'un yardımcısı olacak.