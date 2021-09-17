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Giriş Tarihi: 17.9.2021 14:18 Son Güncelleme: 17.9.2021 14:19

Milli takımda Stefan Kuntz dönemi! Almanya'dan resmi açıklama geldi...

Milli takımda Stefan Kuntz dönemi! Almanya’dan resmi açıklama geldi...

Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi feshetti. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, deneyimli futbol adamının Türkiye A milli takımıyla anlaşacak olması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Hamit Altıntop, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Kuntz, Almanya U 21 takımdan da resmen ayrıldı. Şenol Güneş ile yollarını ayıran TFF yönetimi Kuntz isminde karar kıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

STEFAN KUNTZ'UN BİR YARDIMCISI TÜRK OLACAK!

Kuntz + yerli yardımcı formulünü benimseyen TFF, Kuntz'un yanına deneyimli bir Türk teknik adam oturtacak.

Bu pozisyon için 3 aday var. Ya Tayfun Korkut ya Tayfur Havutçu ya da Mustafa Doğan, Kuntz'un yardımcısı olacak.

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Milli takımda Stefan Kuntz dönemi! Almanya'dan resmi açıklama geldi...
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