Mustafa Denizli’den TFF’ye sitem! "Türkiye'de bulamadılar herhalde..."

Süper Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki İzmir derbisinin Türk futbolu adına büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek, "Yıllarca kaptanlığını yaptığım Altay'da Göztepe'ye karşı çok önemli maçlar oynadık. İki takım arasındaki rekabet benim için hep sahada oldu. Futbolculuk dönemimde en önemli dostlarım hep Göztepeli ağabeylerimdi" dedi.

Maçın ilk yarısını penaltıların belirlediğini söyleyen Denizli, "Çok yüksek tempoya çıktık. Penaltıdan sonra biraz sendeler gibi olduk. İkinci yarıda maçın dönmemesi mümkün değildi. Zaman zaman kontra ataklar gördük kalemizde. Altay camiası adına önemli bir sonuç oldu. Bu rekabet hep böyle güzelliklerle devam eder inşallah" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı konusunda sorulan soruya de cevap veren Denizli, "Fatih Terim Şenol Güneş ile ilgili açık beyanlarda bulundu. Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de milli takımın başına geçebilecek kalitede birini bulamadı herhalde" dedi.