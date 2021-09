On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama | Milli Piyango İdaresi ile 17 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları bugün de akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Beklenen büyük ikramiyenin 216 bin 805 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 17 Eylül Cuma On Numara çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...