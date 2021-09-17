Pelkas penaltıcı değildi ama...

Pereira: İki penaltıcı belirlemiştik, ikisi de çıkmıştı. Pelkas penaltıyı yaratıp, topu alınca karar verilmiştir
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra şöyle konuştu: "F.Bahçe taraftarı takımlarıyla gurur duyuyordur. Frankfurt'u baskı altınaaldık, kendi oyunumuzuoynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böyle güçlü bir takıma karşı böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. Mesut'un çözüm üretme kalitesivar ama bu maçta oyunçok fazla geçişliydi, onun içinkolay değildi. Oynadığı sürede iyiydi. Takım ruhunu da sahada sergiledi."
DÜNYANIN EN İYİLERİ DE ATAMIYOR
"Her maçta 3 puan için takımın gerekli kalite ve hırsı var. İki penaltıcı belirlemiştik, ikisi de oyundan çıkmıştı. Pelkas penaltıyı yaratıp topu da alınca, sorumluluk alınca benim için bitmiştir, karar verilmiştir. Dünyanın en iyi futbolcularıda penaltı kaçırıyor."