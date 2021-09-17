Pelkas’tan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür mesajı!

Dün UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. 10. dakikada Mesut Özil 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Lammers'in 41. dakikada attığı gole engel olamadı. Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. 90. dakikada penaltı kaçıran Pelkas, Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür mesajı paylaştı.
"PENALTIYI KAÇIRDIKTAN SONRA BİLE ADIMI HAYKIRDINIZ"
l Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Yunan futbolcu, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Yunan yıldız Dimitris Pelkas, "Sakatlıktan yeni kurtuldum ve sağlığıma yeni kavuştum. Artık daha güçlüyüm. Desteğiniz için yeniden teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.