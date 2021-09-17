Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son anlarda penaltı kaçırmıştı! Pelkas'tan taraftarlara teşekkür mesajı...
Giriş Tarihi: 17.9.2021 20:43 Son Güncelleme: 17.9.2021 20:43

Son anlarda penaltı kaçırmıştı! Pelkas'tan taraftarlara teşekkür mesajı...

Son anlarda penaltı kaçırmıştı! Pelkas’tan taraftarlara teşekkür mesajı...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sar-lacivertlilerde 90+2'de penaltı kaçıran Yunan yıldız Dimitris Pelkas, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertiler, 10'da Mesut Özil ile 1-0 öne geçerken Alman ekibi 41'de Sam Lammers ile eşitliği sağladı.

Fenerbahçe'de maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dimitris Pelkas, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pelkas paylaşımında; "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu bana olan saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğe kesinlikle karşılık vereceğim. Sakatlığımdan kurtuldum ve sahalara sağlıklı ve güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çok çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı?
GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran kavga...
Son dakika haberi | Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: İşte ilk 10 günde çıkan sonuç...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son anlarda penaltı kaçırmıştı! Pelkas'tan taraftarlara teşekkür mesajı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA