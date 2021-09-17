Son anlarda penaltı kaçırmıştı! Pelkas’tan taraftarlara teşekkür mesajı...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertiler, 10'da Mesut Özil ile 1-0 öne geçerken Alman ekibi 41'de Sam Lammers ile eşitliği sağladı.
Fenerbahçe'de maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dimitris Pelkas, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Pelkas paylaşımında; "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu bana olan saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğe kesinlikle karşılık vereceğim. Sakatlığımdan kurtuldum ve sahalara sağlıklı ve güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.