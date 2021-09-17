Son anlarda penaltı kaçırmıştı! Pelkas’tan taraftarlara teşekkür mesajı...

Pelkas paylaşımında; "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu bana olan saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğe kesinlikle karşılık vereceğim. Sakatlığımdan kurtuldum ve sahalara sağlıklı ve güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.