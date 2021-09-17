Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Serbest piyasalarda anlık grafik değişkenlik gösterirken sarı metaldeki son durum buna göre şekilleniyor. Son olarak gram altın fiyatının 500 TL'nin altında olması piyasaları hareketlendirdi. Dolar kuru karşısında altın almak isteyenler anlık rakamları öğrenmeden kuyumculara gitmiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 18 Eylül 2021 Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?