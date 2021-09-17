Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Serbest piyasalarda anlık grafik değişkenlik gösterirken sarı metaldeki son durum buna göre şekilleniyor. Son olarak gram altın fiyatının 500 TL'nin altında olması piyasaları hareketlendirdi. Dolar kuru karşısında altın almak isteyenler anlık rakamları öğrenmeden kuyumculara gitmiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 18 Eylül 2021 Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Serbest piyasada yükseliş devam ederken, altın fiyatları son dakika değişimleri de milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.
İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…
ALIŞ: 3.210,00
SATIŞ: 3.258,00
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ALIŞ: 438,51
SATIŞ: 455,46
ALIŞ: 3.094,24
SATIŞ: 3.156,91
ALIŞ: 1.580,00
SATIŞ: 1.611,00
ALIŞ: 487,78
SATIŞ: 488,03
ALIŞ: 3.193,00
SATIŞ: 3.266,00
ALIŞ: 790,00
SATIŞ: 806,00
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