Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.9.2021 06:13

Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği hafta sonu dahil olmak üzere yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar gram, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatlarındaki canlı ve güncel rakamları anlık olarak merak ediyor. Kapalıçarşı’da anlık grafik sürekli değişirken gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 500 TL’nin altında olmasıyla dikkat çekmişti. Peki 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son bilgiler…

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Serbest piyasalarda anlık grafik değişkenlik gösterirken sarı metaldeki son durum buna göre şekilleniyor. Son olarak gram altın fiyatının 500 TL'nin altında olması piyasaları hareketlendirdi. Dolar kuru karşısında altın almak isteyenler anlık rakamları öğrenmeden kuyumculara gitmiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 18 Eylül 2021 Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada yükseliş devam ederken, altın fiyatları son dakika değişimleri de milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.210,00

SATIŞ: 3.258,00

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22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,51

SATIŞ: 455,46

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.094,24

SATIŞ: 3.156,91

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.580,00

SATIŞ: 1.611,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,78

SATIŞ: 488,03

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.193,00

SATIŞ: 3.266,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,00

SATIŞ: 806,00

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Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! 18 Eylül Bugün cumhuriyet, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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