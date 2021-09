Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası gençlere övgü! "Gruptan çıkmaya götürür..."

"KEREM'İ BEN TEŞVİK EDİYORUM, BİRE BİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem tabii sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama hepsi yapıyor, sadece Kerem değil" diyen deneyimli teknik adam, "Her geçen gün o da daha doğru oynamayı, daha az hata yapmayı öğrenecek. Bunları bire bir de konuşuyoruz, aktarıyoruz. Hem video olarak pozisyonları görüyorlar hem de sahada pratik yapıyoruz. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim. Şu bir gerçek ki, rakip takım için tehlike olduğu sürece yaptığı hatalar çok sorun olmaz. O da bu eksiğinin farkında. O da topu az kaybetmek için uğraşıyor. Top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek, başka hareketleri yapamaz. Onu da öyle halletmek zorundayız. Ona takılır kalırsa başka şeyleri kaçırır. Ben de onu teşvik ediyorum. Bire birleri çok önemli bizim için. Ben teşvik ediyorum, her güzelin de bazı kusurları olur" ifadelerini kullandı.

Sacha Boey'in sakatlığı üzerinden 1-2 hafta geçtiğini, toplamda ise 3-4 haftalık bir süreç olduğunu kaydeden Terim, Boey'in bir an önce geri dönmesini temenni ettiğini de dile getirdi.

TAYLAN ANTALYALI: TAKIM OLARAK İSTEKLİYİZ

Taylan Antalyalı, maçtan sonra açıklamalarda bulundu...

"Gerçekten istediğimizi uyguladığımızı düşünüyorum. Hocamızın verdiği takdirleri sahada yansıttığımızı düşünüyorum. İyi bir oyunla galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz."