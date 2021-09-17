Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası gençlere övgü! "Gruptan çıkmaya götürür..."

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio'yu Türk Telekom Stadı'nda ağırlayan Galatasaray, zorlu maçtan 1-0 galip ayrılmasını bildi. Bu sonuçla Avrupa'ya 3 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, ilk hafta sonuçlarıyla birlikte grupta liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, oynanan oyundan memnuniyetini ve taraftarın etkisinden bahsetti. Terim, genç futbolcularına övgü yağdırdı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. İleride oynamayı ve baskı yapmayı seven bir ekip. Bekleyerek, kendi sahamıza kapanarak Lazio'ya karşı pozisyon yaratmanın zor olduğunu bildiğimiz için baskıyla başladık. Rakibi hataya zorlayarak bazı toplar da kaptık. Direkt üzerimize gelmemize izin de vermedik."
"KOLAY DEĞİL..."
"Oyunu dengeleyip öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray izlediğimizi söyleyebilirim. Kenarları daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dar alanda, kısa mesafede takım boyunu da kısa tutarak rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de pozisyonlar bulduk. Kolay değil bu genç çocukların yılların Lazio'suna karşı yaptıkları..."
"Bunca zaman sonra oynadığımız ve seyirciyle oynadığımız Ali Sami Yen'de galibiyetle başlamak muhteşem. Taraftarlar da ritme katkıda bulundular ve daha iyi oynar hale geldik. Maçın sonunda da skoru ve oyuncuyu koruma hamlelerimiz de doğru oldu. İlk haftaya lider girdik, bu da sevindirici."
"BU EFOR BİZİ GRUPTAN ÇIKARMAYA GÖTÜRÜR"
"Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da, çok zor bir maç olacak. Moskova yine çok zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek, bunu bilelim. Oyun zor olacak ama bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür."
"STRATEJİK BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"
Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferini ve taraftarı çok özlediklerini kaydeden deneyimli teknik adam, "Atmosferi ve taraftarı özlediğimiz çok açık. Oyuncularımız da ısınırken, maçtan sonra devamlı etkilendiler. Maç içerisinde iyi oyunun verdiği mesaj, taraftar tarafından kendilerine döndüğünde itici güç oluyor. O zaman Galatasaray'ın oyunu yükseliyor ve daha iyi işler çıkıyor ortaya. Bugün de bazı baskılarda, preslerde, benim gibi taraftar da özlemiş onu, çok etkileri oldu. Ali Sami Yen'de bizim pek çok başarımızda ve zaferimizde, oynanan oyun ile seyircinin bütünleştiği andaki moral yükseltisinin çok yüksek olduğu görülüyor. Bu da bugün bizi çok mutlu etti. Avrupa'da lider olmayı özlemişiz, ilk maç da olsa. Dolayısıyla stratejik bir galibiyet aldığımız söyleyebilirim. Genç bir takımız. Bazı konularda sabırsız davranıyoruz, bazı konularda erken davranıyoruz. Basit hatalar yapıyoruz. Antrenmanlarda oyun anlayışımızın rakiple nasıl oynayacağımızın planını anlatırken bunları o kadar güzel alıyorlar ki, hiçbir sıkıntı yok. Ama kolay değil. Büyük bölümü çok genç. Bazıları ilk kez yurt dışında yaşıyor. Her gün gelişeceğiz ama bu tip galibiyetlerin çok önemli rolü var bu süreçte. Güven ortamının oluşmasında çok büyük bir önemi var galibiyetlerin, hata yapmaktan korkmayacaklar, bir daha hata yapacaklar, bir daha deneyecekler. Her geçen gün o tecrübe kendilerine hayatları boyunca yardımcı olacak. Bugün kötü bir oyun, farklı kaybedilen bir maçın korkusunu hafif de olsa yaşadım. Kimseden çekinmeyen bir adamım ama onlar adına endişelerim oldu. Ama Allah'a şükür bugün çıktılar ve futbolu en iyi şekilde oynamaya çalıştılar" diye konuştu.
"SARRI BENİ ÇOK MAHCUP ETTİ"
Maurizio Sarri'nin kendisi hakkında söylediği güzel sözlerden dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sarri çok güzel şeyler söylemiş. Beni takip ettiğini, Firenze'ye yakın bir yerde oturduğu için maçlarımı takip ettiğini söylemiş. Açıkçası beni mahcup etti. Ben kendisine yöneldiğim zaman beni mahcup etti, ben de sarıldım kendisine ve tebrik ettim. Sarri benim meslektaşım. Kendisine saygı duyuyorum. Çok iyi bir teknik direktör. Antrenörlük yaptığı takımlarda seyrettim, ben de onu izledim. Bir futbol anlayışı olan ve bundan vazgeçmeyen ve çok değerli bir hoca. Ondan bunları duymak beni çok gururlandırdı" dedi.
"BUNU YAPACAKSAK BİZLER YAPACAĞIZ"
Geçmişte Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki makasın çok açıldığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Ben bunu bazı şeylere dayanıp söyledim, bir maçta vazgeçecek halim yok. Gene bunu yapacaksak bizler yapacağız. Bugünkü galibiyet hakikaten güzeldi. Dışarıdan biri seyrettiği zaman güzel bir maçtı. Eğer ben yarın bir futbol seyircisi olsam, programa baksam, Galatasaray-Lazio maçını seyretmek için bir işaret koyarım demiştim. Bugün de haklı olduğum ortaya çıktı. Çok zevkli bir maçtı. Giden gelen bir maçtı. İki çarpışan strateji. Ortaya konan güçlü taktikler, düşünceler. Dolayısıyla onu söylerken birçok argümanım vardı ama bu kazanmayacağız demek değil. Bunun devamlılığı ülke adına çok önemli. Bu kazanımları devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yol o kadar güzel bir yol değil, zaman zaman tökezlediğimizde oyuncularımıza yüklenmeyeceğiz" yorumunu yaptı.
"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA LAYIK BİRÇOK HOCA VAR, HERKESİN SEÇİMİ KENDİSİNİ BAĞLAR, SAYGI DUYULMASI GEREKİR"
"A Milli Takım'a Türk teknik direktör bulamıyor muyuz" sorusuna yanıt veren Terim, şunları söyledi: "Sorun Türk Milli Takımı'na Türk hoca bulamıyoruz değil. Türk Milli Takımı'na layık birçok hoca var. Seçimlerini ona göre yapmışlardır. Birçok Türk hoca var. Öbür türlü herkesin seçimine saygı duyacağız. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Bakın tarihe bütün başarıları onlar elde etmiştir. Arkadaşlarıma haksızlık edilmesini istemem. Herkesin seçimi kendini bağlar, saygı gösterilmesi gerekir. Milli takımın etrafında hepimiz birleşeceğiz. Bugün çok önemli hocalarımız var."
"KEREM'İ BEN TEŞVİK EDİYORUM, BİRE BİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem tabii sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama hepsi yapıyor, sadece Kerem değil" diyen deneyimli teknik adam, "Her geçen gün o da daha doğru oynamayı, daha az hata yapmayı öğrenecek. Bunları bire bir de konuşuyoruz, aktarıyoruz. Hem video olarak pozisyonları görüyorlar hem de sahada pratik yapıyoruz. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim. Şu bir gerçek ki, rakip takım için tehlike olduğu sürece yaptığı hatalar çok sorun olmaz. O da bu eksiğinin farkında. O da topu az kaybetmek için uğraşıyor. Top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek, başka hareketleri yapamaz. Onu da öyle halletmek zorundayız. Ona takılır kalırsa başka şeyleri kaçırır. Ben de onu teşvik ediyorum. Bire birleri çok önemli bizim için. Ben teşvik ediyorum, her güzelin de bazı kusurları olur" ifadelerini kullandı.
Sacha Boey'in sakatlığı üzerinden 1-2 hafta geçtiğini, toplamda ise 3-4 haftalık bir süreç olduğunu kaydeden Terim, Boey'in bir an önce geri dönmesini temenni ettiğini de dile getirdi.
TAYLAN ANTALYALI: TAKIM OLARAK İSTEKLİYİZ
Taylan Antalyalı, maçtan sonra açıklamalarda bulundu...
"Gerçekten istediğimizi uyguladığımızı düşünüyorum. Hocamızın verdiği takdirleri sahada yansıttığımızı düşünüyorum. İyi bir oyunla galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz."
"Berkan ve Cicaldau'nun orta sahada olması benim yükümü hafifletiyor. Sezon ilerledikçe daha uyumlu olacağımızı düşünüyorum."
"Bugün çok hareketli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Zaten bireysel anlamda kaliteli ve yetenekli oyuncularız. Top bizde kalınca istediğimiz pozisyonları yakaladık. Golü aslında biz atmak isterdik, pozisyon da bulduk açıkçası."
"Stadı ve taraftarı çok özledik. Zemin güzeldi, pas ritmimizde böyle bir zemin olması çok önemli. Zemin bizim için çok önemli."
"Çok fazla yeni oyuncular geldi, özellikle genç oyuncular. Ben burada henüz 26 yaşındayım. Genç ve aç bir kadroyuz. Gelişime de aynı şekilde açık olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlık ortamı çok güzel, bu da sonucu getirecek diye düşünüyorum."
Taylan Antalyalı, Lazio maçı sonrası açıklamalarda bulundu