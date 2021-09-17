Son dakika: Galatasaray’ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! ’Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...’

Son dakika Galatasaray haberleri! 13 maç sonra Avrupa Kupası gruplarında maç kazanan Galatasaray'da Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan'ın performansı göz doldurdu. Kerem ile yaşanan olayın ardından ilk kez forma giyen Marcao da fark yarattı. Sloven hakem Lazio'nun orta sahası Akpa'yı oyundan atamadı. İşte usta yazarların Galatasaray - Lazio maçı yorumları...
LEVENT TÜZEMEN: 'SLOVEN HAKEM BİRAZ CESARETLİ OLSA...'
'Galatasaray sezon başından beri en doğru futbolunu Lazio'ya karşı sergiledi. Muslera'dan Halil'e kadar tüm oyuncular dikkatliydi. Ayağa pas yaptılar. Rakibe baskı koydular. Takım halinde savunma disiplininden vazgeçmediler.
Top Lazio'ya geçtiğinde Galatasaray, savunmasında çok çabuk çoğaldı. Lazio'ya geniş alan bırakmadıkları gibi, akıllarda kalacak pozisyon bile vermediler. Fatih Terim'in söylediği gibi Galatasaraylı oyuncular saha içerisinde aktif dinlenmeyi başarı ile uyguladı. Rakibin üzerine gitmeden önce sakin kalarak ve riske girmeden ayağa pas yapmaya özen gösterdiler.
Eğer Sloven hakem biraz cesaretli olsaydı Akpa yaptığı sert faullerden sonra oyunda kalamazdı. Akpa'nın atılacağını anlayan Sarri, onu oyundan aldı. Galatasaray genç ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuyla seyirciye hoş gelen ve keyif veren bir oyun sergiledi.
Bu genç Galatasaray'ın 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması hem akıl doluydu hem de izleyenleri fazlasıyla mutlu etti. Terim yine haklı çıktı. Nelsson, Marcao ikilisi ligin en iyi defansı olacak.
Bu iki oyuncu da geriden oyunu başlatırken, aceleci davranmadı, riske girmedi, pozisyon ve kademe hatası yapmadılar. Berkan'ın çalışkanlığı, Kerem'in rakibi yıpratması ön plana çıktı, ancak Morutan ve Cicaldau'nun oynama süreleri çoğaldıkça, Galatasaray'ın oyununa ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Van Aanholt akıllı bir oyuncu ama bazen kendisini bile şaşırtacak pas hataları yapıyor. Yedlin fazla öne çıkmayarak savunmayı doğru kontrol ederek ciddi destek verdi. Ve oyuncular üstün oynadıkları Lazio'ya karşı golü belki rakip kalecinin hatasından buldular ama kazanmayı da hak ettiler.'
ÖMER ÜRÜNDÜL: 'GOLÜ YOKTAN VAR ETTİ'
'Fatih Terim, rakibin de gücünü göz önüne alarak alışılmış oyun düzenini revize ederek doğru bir taktik plan uyguladı. Önde basmayıp tek blok halinde kompakt bir takım savunması gündemdeydi.
İlk 10 dakika biraz sıkıntılı geçti, sonra oyun dengelendi. Devrenin son dakikalarında Immobile'nin geniş alanda arkaya kaçırılması dışında bir tehlike yaşanmadı. Ama ofansif açıdan da kısır kalındı.
Akılda kalan tek pozisyon Morutan'ın direkten dönen güzel şutuydu. 2. yarı da dengeli başladı. Galatasaray, ikili mücadelelerde çok istekliydi. İlk yarının aksine ofansif girişimlere daha fazla ağırlık verilmesi isteniyordu.
Bu arada Lazio Teknik Direktörü Sarri büyük bir hata yaparak etkili hücumcusu Immobile'yi dışarıya aldı. Bu, Galatasaray'ı zihinsel açıdan daha da rahatlattı. Hücum girişimleri arttı, Kerem çok önemli bir pozisyonda ikiye birde ayağından topu açarak bomboş arkadaşına pas verme şansını yitirdi.
Ancak futbol çok ilginç bir oyun. Lazio kalecisi Strakosha adeta yoktan bir gol var etti ve takımının geriye düşmesine neden oldu. Çok kritik bir anda gelen bu gol G.Saray için büyük bir moral motivasyon oldu.
Yorgunluğa rağmen son bölümde ikili mücadelelerdeki direnç devam etti. Galatasaray, takım halinde topun arkasına geçerek alan daraltıp rakibe pozisyon imkânı vermiyordu. Sonuçta da mutlu sona ulaşıldı ve çok önemli bir rakip karşısında gruba üç puanla başlandı.
Yalnız bir konu göz ardı edilmemeli; takım gol atmış, seyirciyle bütünleşilmiş, büyük bir moral kazanılmış, atmosfer üst düzeyde… Ve çok basit bir hata ile rakibe maçın en net pozisyonu verildi. Neyse ki, Milinkovic-Savic yüzde yüzlük pozisyonda topu kaleyi boşaltmış Muslera'ya teslim etti.
Bu büyük bir şanstı. Tüm takım elinden geleni yaptı. İki Rumen de başarılıydı. Ben en çok Berkan'ı beğendim. Son haftalarda çok eleştirilen Muslera da güven vericiydi.'
BÜLENT TİMURLENK: 'GALATASARAY İÇİN ÇOK DAHA FAZLASI...'
'Morutan'ın topunun direkten döndüğü dakikaya kadar Galatasaray soldan Kerem Aktürkoğlu ile Lazio ise sağından Felipe Anderson ile hücum ediyordu. Tek kanatlı oyunda Kerem'in arkasındaki Aanholt ile Lazio'yu zorlayan Galatasaray, Halil'in de şık dönüşüyle bir pozisyona girmişti.
Sarri rotasyon sinyali verip İmmobile, Levia ve Luis Alberto gibi yıldızlarını yedek başlatacağını İtalyan basınına sızdırmıştı ama hepsi de 11'deydi. Marcao'nun dönüşüyle Nelsson'un da sağ stopere geçmesiyle Galatasaray'ın savunmadan çıkışları daha kontrollü ama yavaştı.
Kupanın adı Avrupa Ligi olabilir ama karşınızdaki bir İtalyan takımı ise korakor mücadele etmeden kazanamazsınız.
Fatih Terim takımını iyi hazırlamış. Dün bütün ikili mücadelelerde ayakta kalan ve rakibine ilk bir saatte çerçeveye isabetli şut imkânı tanımayan bir Galatasaray vardı sahada.
Orta sahada çok çalışkan bir Cicaldau, defansif görevlerini yerine getiren Berkan ve Taylan takımı sırtlarken, elbette sağ bekte Boey'u aradılar.
İkinci yarıda oyunun her dakikası Galatasaray'a italikti. Sarri; Vedat ve Milinkovic-Savic hamleleriyle önde baskıyı arttırırken, Morutan'ın 'pis topu' ve Strakosha'nın şans çok çalışan mücadele edenin yanındadır dedirten smacı geldi.
Bu sezon resmi maçlarda sadece Giresunspor'a karşı kalesini kapatan Galatasaray'ın ligde arka arkaya aldığı iki farktan iki beraberlik sonrasında bu genç kadronun gol yemeden böyle bir prestijli bir rakibe karşı alacağı bir galibiyetin moraline ihtiyacı vardı.
Kağıt üzerinde Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç, 3 puan ve ülke puanına katkı yazacak. Ama iş; moral ve Galatasaray'ın geleceği açısından çok daha fazlası...'