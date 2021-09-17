Barbaroslar İshak Reis kimdir, tarihte var mı ve yaşadı mı? Tarihte Türk denizcisi İshak Reis kimdir?

Hızır Reis ve Oruç Reis'in ağabeyi olan İshak Reis, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle birlikte araştırma konusu haline geldi. Türk denizciliğinde çok önemli başarılara imza atan Barbaros Kardeşler hakkında yapılan aramalara "Türk denizcisi İshak Reis kimdir?" sorusu da eklendi. Dizinin izleyicilerinin merak ettiği "Barbaroslar İshak Reis tarihte kimdir, ne zaman yaşadı?" gibi sorulara yanıtı haberimizde.
BARBAROS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?
Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa), Oruç Reis ve İshak Reis'in "Barbaros" lakabıyla anılmasının sebebi, kardeşlerin sakallarının kızıl renge çalmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle dört kardeş Barba "sakal" ve rossa "kızıl" kelimelerinin birleşiminden oluşan Barbaros lakabıyla anılmaktadır. Öte yandan Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç" adından bozularak son halini almış olabileceğini de söylemektedir.
BARBAROS İSHAK REİS KİMDİR?
İshak Reis; Barbaros Hayreddin Paşa olarak da anılan Hızır Reis, İlyas Reis ve Oruç Reis'in ağabeyidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri, Türk denizciliğini ileri bir noktaya taşıyarak Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiştir. Akdeniz'in "Türk Gölü" olarak anılmasında Barbaros kardeşlerin rolü çok büyüktür.
TARİHTE İSHAK REİS KİMDİR?
İshak Reis, Midilli fatihlerinden ve Selanik'in Vardar Ağaları'ndan biri olan, Türk ya da Arnavut olduğu tahmin edilen Vardari Yakup Ağa'nın en büyük oğludur. Yakup Ağa'nın çömlekçilik işini bir süre İshak Reis yürütmüş, Midilli'de kalarak mali işlerin denetimiyle ilgilenmiştir.
HANGİ SAVAŞLARA KATILDI?
İshak Reis, kardeşleri Oruç ve Hızır Reislerin denizcilik alanındaki başarılarına büyük katkıda bulunmuştur. Kuzey Afrika'da Osmanlı için toprak edinme sürecinde İshak Reis'in katkısı çok büyüktür. Barbaros Kardeşler, İspanyollarla savaşarak Cezayir'i Türk toprağı haline getirmiştir.
İSHAK REİS NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?
Cezayir'in hakimiyetini ele geçirdikten bir yıl sonra İspanyollar Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. 1518 yılında gerçekleşen bu savaşta İshak Reis kardeşi Oruç Reis ile birlikte şehit edildi. Mezarı ise Fas sınırları içinde yer alan Ujda şehrindedir.