Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 17 Eylül vaka sayısında son durum!

Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberiyle duyurulan tablo ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeler ülke çapında yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz seneden bu yana mücadelesini sürdürdüğümüz salgın sürecinde ölü sayısı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detaylar bu tablo ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu noktada akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla birlikte "17 Eylül 2021 günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması için gözler şimdi Bakan Koca'da!
VAKA SAYISI: 28 bin 118
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249
VAKA SAYISI: 28 bin 224
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536
VAKA SAYISI: 27 bin 802
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191
VAKA SAYISI: 24 bin 613
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144