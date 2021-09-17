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Giriş Tarihi: 17.9.2021 18:20 Son Güncelleme: 17.9.2021 18:20

Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 17 Eylül vaka sayısında son durum!

Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 17 Eylül vaka sayısında son durum!

Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren günlük korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 28 bin 118 vatandaşımızda koronavirüs tespit edilirken, vefat sayısı ise 262 olarak açıklanmıştı. Bugüne ait veriler ise bu noktada "17 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorusu ile gündeme taşındı. Bugüne ait Türkiye corona virüsü vaka sayısı içeren tablo henüz Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberiyle duyurulan tablo ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeler ülke çapında yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz seneden bu yana mücadelesini sürdürdüğümüz salgın sürecinde ölü sayısı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detaylar bu tablo ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu noktada akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla birlikte "17 Eylül 2021 günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması için gözler şimdi Bakan Koca'da!

16 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 118

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249



15 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 224

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536



14 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 802

VEFAT SAYISI: 276

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

11 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 923

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144

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Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, Sağlık Bakanlığı günlük tablo açıklandı mı? Günlük korona tablosu ile 17 Eylül vaka sayısında son durum!
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