UEFA’dan ilk taksit geldi

3.6 milyon Euro ayakbastı parasını kasasına koyan Cimbom’a UEFA’dan 3 milyon Euro daha gelecek. Galatasaray, Lazio galibiyetinden de 630 bin Euro alacak
Galatasaray, dün akşam Lazio karşısında UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına çıkarken, önemli bir gelirin de sahibi oldu. UEFA, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği için 3.6 milyon Euro ayakbastı parasını sarı-kırmızılı kulübe gönderdi. Cimbom'ason 10 yılda Avrupa'da topladığı puanlardandolayı 3 milyon Euro daha ödeme yapılacak. Gruptan çıkma başarısı gösterirse 1.1 milyon Euro başarı bonusu kazanacak olan Aslan, Laziogalibiyeti nedeniyle de 630 bin Euro alacak.
YENI ZEMIN SINIFI GEÇTI
GEÇEN sezonun bitmesinin ardından zemini bakıma alınan Türk Telekom Stadı'nda 124 gün sonra maç oynandı. Yaklaşık 20bin taraftar tribündeki yerlerini aldı. Sarıkırmızılıkulüp, zemin için 600 bin Euro'yayakın harcama yaptı. Temmuzda ekilen çimler bir ayda olgunlaşırken, hibrit çim operasyonu sırasında drenajda yaşanan problem Aslantepe'nin bir ay gecikmeyle açılmasına neden oldu. Stadın zemini geçer not aldı.