Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar - bölümler hangileri? 2021 ek tercihler için üniversite boş kontenjan listesi!
Giriş Tarihi: 17.9.2021 21:59

YKS üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar - bölümler hangileri? 2021 ek tercihler için üniversite boş kontenjan listesi!

YKS üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar - bölümler hangileri? 2021 ek tercihler için üniversite boş kontenjan listesi!

YKS ek tercih tarihlerinin belli olmasıyla beraber binlerce aday üniversite boş kontenjanlar listesi arayışına çıktı. İlk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar bu noktada açıkta kalan kontenjanlara göre başvurularını 20-23 Eylül tarihleri aralığında tamamlayacak. Hal böyleyken “ÖSYM YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar listesi ve 140’la alan üniversite ve bölümler...

YKS üniversite boş kontenjanlar listesi araştırmaları bugün hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 20-23 Eylül 2021 tarihleri aralığında ek tercihlerin başlayacağı bildirildi. Tam bu noktada "ÖSYM YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayımladığı kılavuzda merak edilen tüm detayları adaylara aktarmıştı. Peki, YKS kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar hangileri? İşte detaylar...

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2021 YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.

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YKS üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, 140 puanla alan okullar - bölümler hangileri? 2021 ek tercihler için üniversite boş kontenjan listesi!
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