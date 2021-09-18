28 yıl sonra Alman ekolü

Stefan Kuntz için geri sayım başladı. 1990-93 yılları arasında A Milli Takımı çalıştıran Sepp Piontek sonrasında Türkiye, yeniden Alman ekolüne dönüyor
AMilli Takım'da Stefan Kuntz için artık geri sayıma geçildi. Dün Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte 58 yaşındaki çalıştırıcı resmi imzayı atmaya hazır hale geldi. Ay-Yıldızlılarımız'ı 1990-93 yılları arasında çalıştıran ve sonrasında göreviFatih Terim'e devreden,EURO 96'ya katılan jenerasyonunortaya çıkmasını sağlayanisim olarak görülen Sepp Piontek sonrasında ilk kez bir Alman çalıştırıcı takımın başına geçecek. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 8Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'dekiLetonya maçlarında Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında olacak.
ALMANYA'DAN AÇIKLAMA: KUNTZ'A ENGEL OLMAYACAĞIZ
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Stefan Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İki ülke dostluğuna dikkat çekilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, Kuntz'un bir sonraki kariyer kararını engellemek istemiyor. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir simgesidir."
STEFAN KUNTZ KİMDİR?
1962 doğumlu olan Stefan Kuntz, futbolculuk döneminde Neunkirchen ve Bochum formaları giyerken polis olarak da görev yapıyordu.
1995-96'da Kaiserslautern'den Beşiktaş'a gelen forvet oyuncusu 34 maçta 11 gol ve 4 asist ile oynamıştı.
Kuntz, futbolcuyken Almanya ile EURO 96 şampiyonluğu yaşadı.
58 yaşındaki teknik adam, daha önce Almanya'da Ahlen, Mannheim, Karlsruhe ve Neunkirchen'de görev yaptı.
5 senedir Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2017 ve 2021'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşıdı, 2019'daki finali ise İspanya'ya kaybetti.
Almanya U21'in başında 53 maça çıkan Kuntz, 38 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
TAYFUR HAVUTÇU DA LİSTEDE
Yardımcı antrenör için öne çıkan isim Tayfur Havutçu oldu. Stefan Kuntz'un yanında yerli bir yardımcı olması için başlatılan çalışmalarda Mustafa Doğan için nabız yoklandı, sonrasındarota Tayfun Korkut'a çevrildi. Korkut, başka bir teknik adamın yanında çalışmak istemeyince, 2017-19 yılları arasında MilliTakım'da yardımcı antrenörolan Tayfur Havutçu ile görüşmelere başlandı.
GÜNEŞ'İN EKİBİ DE GİTTİ
Şenol Güneş'in yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek, teknik danışman Muhsin Ertuğral ve İletişim Direktörü Altuğ Atalay ile de dün yollar ayrıldı.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Alt kategoriler de değişime gitmelidir
AMilli Takım'da yeni bir dönem başlıyor. Futbol Federasyonu yabancı bir teknik direktörde karar alarak doğru bir hamle yapmıştır. Stefan Kuntz'un, Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırması tartışılacak bir durum değildir. A MilliTakım'daki bu değişim sürecinin alt kategorilerdede devam etmesi gerekmektedir. Çünkü Ay-Yıldızlılarımız'a oyuncu sağlayan diğer yaş kategorilerindeki takımlar son yıllarda başarılı değil. Hamit Altıntop ve Kuntz'un oynanacak 4 maçın ardından kolları sıvayıp yeni bir model geliştirmeleri şart... Yeni bir modele geçiyorsak diğer takımlarımızın da aynı yoldan yürümesi gerekir. 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'dayapılacak, eminim ki Kuntz ülkesindeA Milli Takım'la olmayı isteyecektir. Çünkü elde edeceği başarı, kariyerini üst düzeye taşıyacaktır. Bu saatten sonra gereksiz tartışmalara girmek Ay-Yıldızlı takıma zarar verir. Unutmayalım ki Dünya Kupası şansımız az da olsa devam ediyor. Milli Takım'ın etrafında toplanıp, şartsızkoşulsuzdestek verelim.