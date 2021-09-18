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Giriş Tarihi: 18.9.2021

4 puan ilaç oldu

TANER KARAMAN
4 puan ilaç oldu

Ülke puanı sıralamasında artık her maç bizim için büyük önem taşıyor. 4 puan aldığımız haftada bile 17. sırayı Çekya’ya kaptıran Türkiye, 19. Yunanistan’ın 0.250 puan önünde

F.BAHÇE-OLYMPIAKOS 30 EYLÜL'DE
Türk futbolu için büyük önem ifade eden ülke puanı sıralamasında düşüşümüz devam ediyor. Bu hafta üç ekibimiz 4 puanla haftayı tamamlarken, 17. sıradaki yerimizi Çekya'ya bırakıp 18. sıraya düştük. Ensemizde ise Yunanistan yer alıyor. Yunanistan ekipleri PAOK ve Olimpiakos'un galibiyet ile kapattığı haftada Komşu ile aramızdaki puan farkı 0.250'ye inerken, Fenerbahçe'nin 30 Eylül"de evinde oynayacağı Olympiakos karşılaşmasının önemi de bir kat daha arttı.

EN BÜYÜK KATKIYI ASLAN VERDI
Ülke puanı sıralamasında üst sıraya tırmanmaya çalışan Türkiye'ye şu ana kadar en fazla katkıyı Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 5 puanı hanemize yazdırdı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım bonusu olan 4 puanı Türkiye'ye getirirken, Sivasspor 3.5, Fenerbahçe 3, Trabzonspor ise 1 puanlık katkı yapmayı başardı.

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4 puan ilaç oldu
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