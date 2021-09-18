A Milli Takım’da 28 yıl sonra Alman ekolü: Stefan Kuntz

MURAT ÖZBOSTAN - ALT KATEGORİLER DE DEĞİŞİME GİTMELİDİR

A Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor. Futbol Federasyonu yabancı bir teknik direktörde karar alarak doğru bir hamle yapmıştır. Stefan Kuntz'un, Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırması tartışılacak bir durum değildir. A Milli Takım'daki bu değişim sürecinin alt kategorilerde de devam etmesi gerekmektedir. Çünkü Ay-Yıldızlılarımız'a oyuncu sağlayan diğer yaş kategorilerindeki takımlar son yıllarda başarılı değil. Hamit Altıntop ve Kuntz'un oynanacak 4 maçın ardından kolları sıvayıp yeni bir model geliştirmeleri şart...