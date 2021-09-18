Abdullah Avcı'dan milli takım sözleri! "Fikrimizi sorarlarsa söyleriz"

Fiziksel olarak sıcaktan zorlandıkları bir günde oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Hem dominant oyunu oynamamız hem de topa sahip olmamız gereken bir gündü. Zaman zaman bunu yaptık, zaman zaman rakibi devreye soktuk. İlk yarıda özellikle Kasımpaşa'nın bire bir, adam adama sırtımızda bir durumu vardı. Buna doğru cevap vermemiz gerekiyordu. Alan oluşturup, boş alanlara çıkmamız ve hareketli olmamız gerekiyordu. Doğru organize olduğumuzda girdiğimiz birkaç pozisyonumuz vardı. Devrede bir değişiklik yaptık. Bu oyuncu değil oyun değişikliğiydi. Berat'ı aldık, bu onun performansıyla alakalı değildi. Yine 3'lü orta sahada Hamsik'i merkeze çekip oyunu onun üzerinden kurup, kenarlarda biraz sayısal üstünlük yakalamak istedik. Oyun da iyi başladı, pozisyona girdik, gol de attık. Rakip hep devrede kaldı. Takım savunması çok önemliydi" şeklinde konuştu.





"ZOR FİKSTÜRDEN KAZANARAK ÇIKMAK DAHA DA HIZLANMAMIZI SAĞLAYACAK"

Lig tarihinde 1981-1982'den sonra deplasmanda 20 maç kaybetmeyen bir takım olduklarını aktaran Avcı, "Bu şekilde olması güzel. Onun için sevindik. Kazanmamıza daha çok sevindik. Rekabetin ve kaliteli oyuncuların olması oyundaki hamlelerimizi daha da artırıyor. Abdulkadir Ömür doğru oyun oynadı. Abdulkadir Parmak çok çalışıyor. Dorukhan ve Siopis de doğru işler yaptılar. Herkese teşekkür ediyorum. Galibiyet hayırlı olsun. Oyuncuları tebrik ediyorum. Zamanımız dar. Yarın dinleneceğiz. Çarşamba tekrar Konyaspor deplasmanına gidiyoruz. Zor fikstürden de çıkıyoruz. Bu fikstürden kazanarak çıkmak daha da hızlanmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.