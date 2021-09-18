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Giriş Tarihi: 18.9.2021 23:09 Son Güncelleme: 18.9.2021 23:09

ALES 2021 puanı kaç yıl geçerli? ALES sınav puanı geçerlilik süresi ne kadar ve kaç yıl?

ALES 2021 puanı kaç yıl geçerli? ALES sınav puanı geçerlilik süresi ne kadar ve kaç yıl?

Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu yıl ikinci kez gerçekleşirken adaylar “ALES puanı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sınav bilindiği üzere yıl içerisinde çeşitli tarihlerde düzenleniyor. Adaylar sınavdan aldıları puanlarla yükseklisans ve doktora başvurularını tamamlıyor. Peki, ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES sınav puanı geçerlilik süresi ne kadar ve kaç yıl? İşte detaylar...

ALES adıyla da bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yıl içerisinde ÖSYM tarafından çeşitli tarihlerde düzenleniyor. Akademik kariyer hedefi olan adayların katılım gösterdiği bu sınava dair en çok araştırılanların başında ise "ALES puanı kaç yıl geçerli?" sorusu yer alıyor. Peki, ALES sınav puanı geçerlilik süresi ne kadar ve kaç yıl? İşte tüm detaylar...

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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ALES 2021 puanı kaç yıl geçerli? ALES sınav puanı geçerlilik süresi ne kadar ve kaç yıl?
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