ALES/2 sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? ALES soruları ile kitapçığı - cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

19 Eylül tarihli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın gerçekleştirilmesi ile beraber binlerce aday ALES soru cevapları için geri sayıma başladı. 150 dakika süren sınavda başarılı olabilmek adına ter döken adaylar soru ve cevapları ile sınav kitapçığının yayınlanması için de bekleyişini sürdürürken öte yandan konuyla ilgili olarak gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Buna göre; ALES sınavı soruları ve cevapları (soru kitapçığı) yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte konuya ilişkin detaylar…
ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Henüz ALES sınavına ilişkin soru ve cevapların yayımlanacağı tarih bilinmiyor. Ancak genel olarak sorular 1-2 gün içerisinde erişime açılıyor. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BİNLERCE ADAY İÇİN HEYECAN DORUKTA!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.
SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.
Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İşte, ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı;
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.