Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte TRT 1 Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!

TRT 1 ekranlarının tanıtımları ile ilgi odağı hâline gelen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yayın hayatına başladı. Pek çok ünlü ismi oyuncu kadrosunda barındıran dizisi, konusu ile olduğu kadar çekildiği yer ile şimdiden merak konusu oldu. Bu noktada, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte, Barbaroslar dizisi çekim yeri;