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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:41 Son Güncelleme: 18.9.2021 14:41

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina’sı Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında? Gülcan Arslan aslen nerelidir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Despina’sı Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında? Gülcan Arslan aslen nerelidir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gülcan Arslan hayatı merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Arslan’ın canlandırdığı Despina karakteri dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldıktan sonra oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina’sı Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Gülcan Arslan hayatı ile son günlerde sıklıkla araştırılan ünlüler arasında yer alıyor. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterini Gülcan Arslan canlandıracak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gülcan Arslan hayatı!

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 Sakarya doğumlu olan Gülcan Arslan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra oyunculuk dünyasına adım attı.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV'de izleyiciyle buluşan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında ise Kanal D ekranlarında olan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide yer aldı.

Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında ise TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi.

Daha sonra sırasıyla Kahramanlar, Entelköy Efeköy'e Karşı, Herşeye Rağmen, Bir Çocuk Sevdim gibi projelerde bulunan Arslan, Arka Sokaklar dizisinde ise Leyla Candaş karakterine hayat verdi.

Günahkar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Zengin ve Yoksul projelerinde de bulunan Arslan son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakterini canlandırmıştı.

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina’sı Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında? Gülcan Arslan aslen nerelidir?
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