Bayern Münih yine çok farklı! Bochum’a 7 gol birden...

Bayern Munih, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında zayıf rakibi Bochum'a gol yağdırdı. Alman devi, 17. dakikada Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. 27, 32 ve 43. dakikalarda üst üste gelen gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da vites düşürmeyen Panzerler, 61. dakikada Lewandowski ile 5-0'ı buldu. Robert Lewandowski, Bayern Münih'in sahasında oynadığı üst üste 13. maçında da gol attı ve en uzun gol serisini yakalayan isim oldu. Bu alanda Polonyalı, Gerd Müller ile Jupp Heynckes ile rekoru paylaşıyordu.

Öte yandan Polonyalı golcü, Bayern Münih ile resmi maçlardaki gol atma serisini 19 maça çıkardı ve kendi rekorunu geliştirdi.

Joshua Kimmich 65. dakikada Bayern'i 6-0 öne geçirirken; maçta son sözü 79. dakikada Choupo-Moting söyledi ve Bayern Münih karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.