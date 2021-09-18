Belhanda ve Falcao parasına Lazio zaferi

İtalyan ekibini deviren sarı-kırmızılıların ilk 11’inin değeri iki eski yıldızının yıllık maliyeti kadar etmedi! Yolların ayrıldığı Belhanda ve Falcao'nun yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu aşarken yeni Aslanlar'ın bir sezonluk bedeli ise 11 milyon Euro'yu bulmadı
G.Saray geçen sezon Rangers'a ön elemede 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan veda etmişti. O gün İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu. Oysa ki Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden Galatasaray ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro değil! UEFA ile yapılan Finansal Fair Playanlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan operasyonda bonservis bedeli ödenerek genç isimler kadroya katıldı ve yeni bir jenerasyon Fatih Terim'e emanet edildi. Lazio karşısında25.5 yaş ortalamasıylamücadele eden sarı-kırmızılı takımda11'de görev yapan 7 yabancıya9 milyon Euro, diğer 4 yerliyeise 18.9 milyon TL ödeniyor. Limitlerde TFF, G.Saray'a 545 milyon TL sınır koyarken yönetim ise 480 milyon TL'yi aşmadı. Sezon sonunda Babel (3.8milyon Euro toplam maliyet),Feghouli (3.850 milyon Euro) veArda (8 milyon TL) sözleşmeleri bitince ayrılacak ve bütçe 85 milyon TL daha azalacak.
YENİ JOKER MORUTAN
Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında ofansif 8 numara olarak merkezde oynayan Morutan'ın Lazio maçında görev yeri değişti. Sağ açığa geçen Rumen yıldız galibiyet golünün ortasını yapan isimdi ve bir şutu direkte patladı. Çok yönlü hücum oyuncusu olan Morutan'ı, Fatih Terim dönüşümlü olarak merkez ve kanatta kullanmayı sürdürecek. Süper Lig'de 2 maçta forma giyen oyuncu 1 asist ile yola devam ederken, maç başına 2 şut attı. %79'luk pas isabetinin yanı sıra maç başına 3.5 dripling yapan genç oyuncu 16 başarılı pas ortalaması tutturdu.
250 MİLYON TL'LİK DEV SPONSORLUK ANLAŞMASI
Galatasaray Kulübü, Sixt firması ile 5 sezon için forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldığını açıkladı. Son 3 sezonu opsiyonlu olan anlaşmaya göre sarı-kırmızılı kulüp toplamda 249 milyon 350 bin TL artı KDV ödemesi alacak. Anlaşma kapsamında daha önce forma göğüs ve sırt için belirlenen sponsorluk bedeli 29 milyon TL+ KDV'den, sezonluk olarak 50 milyon TL artı KDV seviyesine yükseltildiği de resmi siteden yapılan açıklama ile duyuruldu.
ELMAS'TAN PERSONELE JEST
124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın kapılarını açan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Lazio maçı için kulüp çalışanlarına jest yaptı. Aslantepe'de mesai veren kulüp profesyonelleri ve personele karşılaşmayı statta tribünden izleme konusunda Elmas'tan izin çıktı. Galatasaray'ın emekçileriiçin boş olan localardeğerlendirildi.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Demek ki her şey para değil!
Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Dinamo Kiev ile 1 yıllık kontratı kalan, Nice'te 1.4milyon Euro'ya oynayan Belhanda'ya10 milyon Euro bonservisiödeyip vergiler hariç primleriiçinde 4 milyon Euro verirsenizmaliyeti 34 milyon Euro olur. Falcao'nun Monaco'da ne kazandığı belliydi. Galatasaray o parayı vermeseydi başkası verir miydi çok zor. Dönüp arkaya bakmamak lazım da denemiyor bu durumda. Çünkü o dönemlerin yükü bu yönetimin üzerinde. Önemli olan ders çıkarmak önceki gün Lazio maçında kazanılır-kaybedilir ama oyun iştahı mücadelesiyle taraftarının gönlünü kazanmış bir Galatasaray vardı sahada. Demekki bu paralara dakadro kuruluyor.