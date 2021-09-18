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Giriş Tarihi: 18.9.2021 23:02

Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Belkıs Özener Gönül Yazar'ın kardeşi mi? İşte yaşı, şarkıları ve hayatı...

Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Belkıs Özener Gönül Yazar’ın kardeşi mi? İşte yaşı, şarkıları ve hayatı...

1940 doğumlu İzmir’li Türk şarkıcı, Belkıs Özener yaşı, hayatı ve şarkılarına ilişkin detaylarla araştırma konusu haline geliyor. 81 yaşındaki efsane isim, Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Gönül Yazar’ın da kız kardeşi olarak tanınmaktadır. Usta sanatçı “Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?” gibi birçok soruyla gündeme taşıdı. İşte Belkıs Özener hakkında merak edilen detaylar...

Etkin olarak 1954-1978 yıllarında sahnelerde yer alan ve mesleğini icra eden usta Türk şarkıcı Belkıs Özener yaşı, hayatı ve şarkıları gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda "Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte usta sanatçı Belkıs Özener hayatına dair merak edilenler...

BELKIS ÖZENER KİMDİR?

Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Gönül adlı ablaları vardır. 1952'de Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte Yazar'la beraber önce Ankara'ya, daha sonra İstanbul'a taşındılar. Alâeddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler aldı ve daha sonra bir ses yarışması kazandı. 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıktı. Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosunda ise ilk yevmiyeli sahnesini yaptı. Belkıs Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra, 16 yaşında Rauf Köksalan ile gerçekleştirdiği evliliğinden, Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu vardır.

Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmadı. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi. 100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bıraktı. Eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplandı.

78'lik ve 45'likler
Unuttum Seni Ben / Açılan Bir Gül Gibi (Columbia - 1955)[6]
Güller Arasında / Sevdası Zehir (Columbia - 1955)
Gözlerimin Yaşını Silemiyorum / Ağlarım Gülenim Yok (Grafson - 1963)
Gönlümde Hazan / Sabah Yıllardan Beri (Efes - 1966)
Derbederim / Seviyorum Seni Ben (Efes - 1966)
Seni Yalancı / Öyle Sevdim ki Seni (Efes - 1966)
Boş Kalan Çerçeve / Anneler Günü (Televizyon - 1969)
Ne Talihsiz Başım Var / Oy Oy Birtanem (Televizyon - 1969)
Eski Yuvana Dönsen Olmaz Mı? / Bu Ayrılık Ne Zor Şeymiş (Şençalar - 1970)
Hayat İlk Sevgiyle Başlar / Bakınca Gözlerine - (Şençalar - 1970)
Çile / Hayat Sevince Güzel (Saner - 1972)
Bugünün Yarını Var / Olmaz Olsun Böyle Hayat (Şençalar - 1974)

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Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Belkıs Özener Gönül Yazar'ın kardeşi mi? İşte yaşı, şarkıları ve hayatı...
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