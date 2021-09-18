Burak Yılmaz’dan derbi, Beşiktaş ve Trabzonspor sözleri

"BU MAÇIN DİĞER MAÇLARDAN PUAN ANLAMINDA BİR FARKI YOK"

Lille'in 15 yıldır Lens'e karşı kaybetmediğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl geldim. Derbiyi sadece iki kez oynadım ve ikisini de kazandık. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz, özellikle bir derbide. Takımımız sahada gerekeni yapacaktır. Geçmişte iyi giden şeyler bize gelecek için hiçbir garanti vermez. Ancak geçen sezonki iki maçı da kaybetmedik. Bu tür maçlar için atmosfer farklıdır. İşte futbolun güzelliği de bu. Ama ben bu sporu derbi oynamak için yapmıyorum, bunu söylemek bana haksızlık olur, futbola da haksızlık olur. Lens'e karşı bu karşılaşmanın atmosferinden yararlanmak istiyorum, taraftarlarımızdan yararlanmak ve yenilgiyi reddederek sahada her şeyimi vermek istiyorum. Bu maçın şampiyonluk yolunda diğer maçlardan bir farkı yok. Bu maçta da kazanırsanız 3 puan elde ediyorsunuz. Ama arada bir prestij farkı var ve biz bu zaferi taraftarlarımıza yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.