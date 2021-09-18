Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 İOKBS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tek oturumla tamamlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına öğrencilerin yoğun bir katılımı oldu. 5. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de bursluluk sınavına katılım gösterdi. Bu noktada, 2021 İOKBS sonuçları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İOKBS sonuçları hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, 2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? İşte, bursluluk sınavı İOKBS sonuç tarihi ve diğer detaylar