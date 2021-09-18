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Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:44 Son Güncelleme: 18.9.2021 12:44

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 İOKBS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 İOKBS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Ertelenen 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursuluk Sınavı (İOKBS), geçtiğimiz haftalarda yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları merak konusu oldu. Bu noktada, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, bursluluk sınavı sonuç tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Bursluluk sınavı sonuçları 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tek oturumla tamamlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına öğrencilerin yoğun bir katılımı oldu. 5. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de bursluluk sınavına katılım gösterdi. Bu noktada, 2021 İOKBS sonuçları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İOKBS sonuçları hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, 2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? İşte, bursluluk sınavı İOKBS sonuç tarihi ve diğer detaylar

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2021 İOKBS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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