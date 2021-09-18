Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları takibi 19 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 06:25

Canlı altın fiyatları takibi 19 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları takibi 19 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu Pazar gününde altın fiyatları verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatı en sık araştırılan sarı metal verileri arasında yerini alırken 19 Eylül bugün 22 ayar bilezik 439 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 791 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.

Altın fiyatları alış ve satış rakamları, sabah saatleri itibarıyla merak edilmeye başlandı. Salgın boyunca önemli bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal aynı zamanda iyi bir hediyelik araç olarak da tercih ediliyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık verilere bakıldığında hareketli bir grafik çizen sarı metal canlı rakamlar bu noktada önemli olurken 19 Eylül Pazar bugün gram altın 487 liradan işlem görüyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları 19 Eylül verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,35

SATIŞ: 456,34

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.199,00

SATIŞ: 3.254,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.228,00

SATIŞ: 3.277,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.114,05

SATIŞ: 3.175,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.583,00

SATIŞ: 1.605,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 791,00

SATIŞ: 802,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,78

SATIŞ: 488,03

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Canlı altın fiyatları takibi 19 Eylül Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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