Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları - 18 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bu akşam 21.45'te düzenlenecek olan çekilişin ardından kazanan numaralar araştırma konusu haline gelirken şans oyunu severler şimdiden "18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; büyük ikramiye 61 milyon TL'yi aştı. İkramiyenin büyümesiyle bu şans oyununa yoğun ilgi bulunuyor. İşte MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...