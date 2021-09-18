Dani Alves ortada kaldı

Dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu Dani Alves artık kulüpsüz... Brezilya ekibi Sao Paulo, 38 yaşındaki sağ bekin sözleşmesini feshetti. Ayrılığın nedeni ise Sao Paulo'nuntecrübeli oyuncuya düzenli maaşödeyememesi. Brezilyalı sağ bek, 2019-2020 sezonunun başında PSG'den ayrılarak ülkesine dönmüştü. Brezilya Milli Takımı'yla 2 Copa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası ve olimpiyat şampişonluğu kazanan Alves'in kulüplerde 3 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok zaferi bulunuyor.