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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Dani Alves ortada kaldı

Dani Alves ortada kaldı
Dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu Dani Alves artık kulüpsüz... Brezilya ekibi Sao Paulo, 38 yaşındaki sağ bekin sözleşmesini feshetti. Ayrılığın nedeni ise Sao Paulo'nun tecrübeli oyuncuya düzenli maaş ödeyememesi. Brezilyalı sağ bek, 2019-2020 sezonunun başında PSG'den ayrılarak ülkesine dönmüştü. Brezilya Milli Takımı'yla 2 Copa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası ve olimpiyat şampişonluğu kazanan Alves'in kulüplerde 3 Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok zaferi bulunuyor.

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Dani Alves ortada kaldı
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