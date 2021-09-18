DGS kayıtları başladı mı, tarihleri ne zaman bitiyor? 2021 ÖSYM ile DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri DGS üniversite kayıt heyecanı sardı. Bu doğrultuda, 2021 DGS kayıt tarihleri ve DGS üniversite kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 DGS kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İşte, DGS üniversite kayıt başvuru ekranı