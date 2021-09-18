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Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:18

DGS kayıtları başladı mı, tarihleri ne zaman bitiyor? 2021 ÖSYM ile DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

DGS kayıtları başladı mı, tarihleri ne zaman bitiyor? 2021 ÖSYM ile DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

DGS üniversite kayıt tarihleri 2021, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından on binlerce öğrenci, DGS üniversite kayıt başvurusu hakkında araştırmalarını arttırdı. ÖSYM tarafından açıklama gelirken 2021-2022 DGS üniversiteye kayıt tarihleri duyuruldu. Peki, DGS üniversite kaydı nasıl, nereden yapılır? DGS kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? İşte, DGS kayıt tarihleri ve DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır sorusunun cevabı

DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri DGS üniversite kayıt heyecanı sardı. Bu doğrultuda, 2021 DGS kayıt tarihleri ve DGS üniversite kaydı nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 DGS kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İşte, DGS üniversite kayıt başvuru ekranı

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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DGS kayıtları başladı mı, tarihleri ne zaman bitiyor? 2021 ÖSYM ile DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
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