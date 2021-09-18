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Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:50

Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı

AA
Dünya Mas Güreşi Şampiyonası’nın ikinci ayağı İstanbul’da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Etnospor Konfederasyonunun ana hedefinin geleneksel sporları korumak ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Geleneksel sporların unutulması ve kaybolmasını önlemek için festival, konferans, seminer ve farklı birçok faaliyet yürüttüklerini ifade eden Kazancı, ''Bugüne kadar Etnospor Kültür Festivallerinde ve yine tarafımızdan gerçekleştirilen Etnospor okul etkinliklerinde mas güreş sporuna da yer verdik. Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de İstanbul'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mas güreşinin gelişimini ve yaygınlaşmasını görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Kazancı, organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından müsabakalara geçildi. Yarın sona erecek şampiyonada, 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılıyor. Müsabakalarda 12 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor.

Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak okçuluk, ok savaşları, binicilik, mangala ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri de düzenleniyor.

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Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı
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