ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım! EDHO ne zaman başlayacak ve yayın tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merakla bekleniyor. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı EDHO'nun yeni sezon yayın tarihi araştırılırken fragmanda gelmedi. Salı günleri ekranda olan dizinin 21 Eylül ya da 28 Eylül tarihlerinde yeniden ekranlarda olması beklentiler arasında yer alıyor. Peki EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı…
EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.
Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.