Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım! EDHO ne zaman başlayacak ve yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:18 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:18

ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım! EDHO ne zaman başlayacak ve yayın tarihi belli oldu mu?

ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım! EDHO ne zaman başlayacak ve yayın tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi EDHO yeni sezon yayın günü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezonu için hazırlıklar sürüyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Yapım henüz merakla beklenen o fragmanını yayınlamadı. Peki EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merakla bekleniyor. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı EDHO'nun yeni sezon yayın tarihi araştırılırken fragmanda gelmedi. Salı günleri ekranda olan dizinin 21 Eylül ya da 28 Eylül tarihlerinde yeniden ekranlarda olması beklentiler arasında yer alıyor. Peki EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı…

EDHO NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler buralarda
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."
SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Barcelona ve Brezilya efsanesiydi! Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı?
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım! EDHO ne zaman başlayacak ve yayın tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA