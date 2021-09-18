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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Eksikler hiç dert değil!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Eksikler hiç dert değil!

Beşiktaş’ta bugün beş oyuncu takımdaki yerlerini alamayacak. Ancak deneyimli hoca özellikle Welinton ve Vida’nın yokluğunda Necip-Montero ikilisine çok güveniyor

Süper Lig'de henüz 4 hafta geride kalmasına rağmen önemli oyuncularını sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex ve N'Koudou Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumu pek fazla sorun etmiyor. Deneyimli çalıştırıcı, özellikle defasın göbeğinde Welinton ile Vida'nın yokluğunda Necip ve Montero'nun rahatlıkla bu durumun üstesinden geleceğini düşünüyor. Geçtiğimiz sezon bu ikili Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında birlikte forma giymiş ve siyah-beyazlılar iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Bu arada yoğun fikstür nedeniyle sık sık rotasyona gideceklerini açıklayan Sergen Yalçın'ın Antalya maçında Dortmund mücadelesinden farklı olarak N'Sakala ve Atiba'nın yerlerine Rıdvan ile Salih'i sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Larin'in yerine Kenan, Ghezzal'ın yerine de Gökhan'ın oynama ihtimali bulunuyor.

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