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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Eze eze yarı finale

Eze eze yarı finale

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı rakibini 4-0 mağlup eden Milliler’in yarı finaldeki rakibi Rusya oldu

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız, çeyrek finalde karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti'ni rahat geçti: 4-0. Ay-Yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı. 49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, Milli Takım'ın dördüncü golünü atan Serkan, maçın skorunu belirledi: 4-0. Son şampiyon Türkiye, bugün 18.30'da yarı finalde Rusya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "İlk dakikadan itibaren takıma ne aşırlarsan onu biçersin. Biz de onu aşıladık. Türk milletine galibiyetimiz armağan olsun. Rusya 2012 ve 2014 Dünya Şampiyonu ama performans olarak arkadaşlarımız çok iyi durumda. Rakip tanımıyoruz. Milletimiz bizden dualarını esirgemesin."

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Eze eze yarı finale
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