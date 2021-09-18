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Giriş Tarihi: 18.9.2021

‘Golden Boy’ Ersin Destanoğlu

‘Golden Boy’ Ersin Destanoğlu

Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 kurtarışıyla haftanın en iyi kalecileri arasına giren genç eldiven, Tuttosport’un Golden Boy ödüllerinde finale kalan tek file bekçisi oldu

Ersin Destanoğlu, Borussia Dortmund maçında kalesinde iki gol görse de yaptığı 5 kritik kurtarışla takdir topladı. 20 yaşındaki genç eldiven, Real Madrid'den Courtois ve Atalanta'dan Musso ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla kurtarış yapan kaleciler arasında 3. sırada yer aldı. 7 kurtarışla Yassine Bounou (Sevilla) birinci; 6 kurtarışla Keylor Navas (PGS) ve Maignan (Milan) ikinci oldu. Ersin Destanoğlu aynı zamanda Tuttosport'un 'Golden Boy' ödüllerinde finale kalan tek kaleci durumunda. Beşiktaşlı eldiven, 47 bin civarındaki oyun yüzde 46.5'ini aldı.

KARTAL KOLTUĞUNU KORUMA PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu akşamki Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp yerini korumayı hedefliyor. İlk 4 haftada 10 puan toplayan Kartal, kalesinde hiç gol görmedi.

HOLLANDA SEFERI BİR GÜN ÖNE ÇEKİLDİ
Siyah-beyazlılarda Devler Ligi'nde 28 Eylül'deki Ajax maçına yönelik sürpriz bir karar alındı. Beşiktaş, kritik bir öneme sahip karşılaşma için 2 gün önce Amsterdam'a gidecek. Buna göre siyahbeyazlı kafile, 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya hareket edecek.

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‘Golden Boy’ Ersin Destanoğlu
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