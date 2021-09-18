‘Golden Boy’ Ersin Destanoğlu

Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 kurtarışıyla haftanın en iyi kalecileri arasına giren genç eldiven, Tuttosport’un Golden Boy ödüllerinde finale kalan tek file bekçisi oldu
Ersin Destanoğlu, Borussia Dortmund maçında kalesinde iki gol görse de yaptığı 5 kritik kurtarışla takdir topladı. 20 yaşındakigenç eldiven, RealMadrid'den Courtois veAtalanta'dan Musso ilebirlikte ŞampiyonlarLigi'nin ilk haftasındaen fazla kurtarış yapankaleciler arasında 3.sırada yer aldı. 7 kurtarışla Yassine Bounou (Sevilla) birinci; 6 kurtarışla Keylor Navas (PGS) ve Maignan (Milan) ikinci oldu. Ersin Destanoğlu aynı zamanda Tuttosport'un 'Golden Boy' ödüllerinde finale kalan tek kaleci durumunda. Beşiktaşlı eldiven, 47 bin civarındaki oyun yüzde 46.5'ini aldı.
KARTAL KOLTUĞUNU KORUMA PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu akşamki Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp yerini korumayı hedefliyor. İlk 4 haftada 10puan toplayan Kartal, kalesindehiç gol görmedi.
HOLLANDA SEFERI BİR GÜN ÖNE ÇEKİLDİ
Siyah-beyazlılardaDevler Ligi'nde 28 Eylül'deki Ajax maçına yönelik sürpriz bir karar alındı. Beşiktaş, kritik bir öneme sahip karşılaşma için 2 gün önce Amsterdam'a gidecek. Buna göre siyahbeyazlı kafile, 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçaklaHollanda'ya hareketedecek.