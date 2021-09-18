Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:11

GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından GSB kura çekimi sonuçları son dakika olarak duyuruldu. Toplamda 4 bin 346 personel alımının yapıldığı İŞKUR ile kura çekimi 15 Eylül’de tamamlandı. Kamu kurumunda istihdam sağlamak isteyen adaylar bakanlığın resmi sitesini sık sık ziyaret ederken GSB kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Temizlikçi veya güvenlik görevlisi adayları için GSB kura sonuçları isim listesi ile tüm detayları netlik kazandı. Buna göre; 2021 GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

GSB kura sonuçları ile ilgili isim listesi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Çoğu vatandaşın heyecanla beklediği kura çekimi tamamlanır tamamlanmaz gözler kura sonuçları isim listesine çevrilmişti. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından beklenen son dakika açıklaması geldi. GSB kura sonuçları listesine göre 2928 güvenlik görevlisi, 1418 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 4346 sürekli işçi alımı yapılacağı asıl ve yedek isim listesi belli oldu. Böylelikle; GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgula ekranı

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!

GSB kura sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinde GSB kura sonuçları isim listesi ile hangi adayların göreve kabul edildiği netlik kazandı. GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar şöyle;

GSB KURA SONUÇLARI 2021

İŞKUR ve GSB aracılığında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine ilişkin isim listesi ve sonuçlar, GSB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

GSB kura sonuçları isim listesi, 17 Eylül 2021 tarihinde açıklandı.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GSB kura sonuçları açıklandı. Bakanlıktan "Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

GSB kura sonuçları isim listesi gsb.gov.tr sitesinden sorgulanabiliyor.

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GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
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