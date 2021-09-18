Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GSB sözlü mülakat ne zaman, tarih belli mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB sözlü mülakat tarihleri/ yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.9.2021 08:40 Son Güncelleme: 18.9.2021 08:41

GSB sözlü mülakat ne zaman, tarih belli mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB sözlü mülakat tarihleri/ yerleri açıklandı mı?

GSB sözlü mülakat ne zaman, tarih belli mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB sözlü mülakat tarihleri/ yerleri açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işçi alımı için kura başvuruları tamamlanırken GSB sözlü mülakat tarihleri merak ediliyor. GSB İŞKUR kura sonuçlarına göre işçi alımları için sözlü sınav yapılacak. Değerlendirmenin ardından 1776 erkek, 2570 kadın olmak üzere 4 bin 346 kişinin istihdam edilecek. Adayların temizlikçi veya güvenlik görevlisi olup olmayacakları GSB kura sonuçları isim listesi ile belli olacak. Peki GSB sözlü mülakat ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sözlü mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı mı? İşte yanıtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 işçi alımı yapılacağı duyurusunun ardından kura çekimi 15 Eylül'de tamamlandı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından GSB sözlü mülakat ne zaman, işçi alımı mülakat tarihleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İlgili kurum tarafından gelecek son dakika açıklaması ile mülakat yerleri ve tarihleri belli olacak. Peki GSB sözlü mülakat ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sözlü mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı mı?

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN, MÜLAKAT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kura çekim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır."

Kura çekimi sonuçları beklenirken birçok aday İŞKUR kura çekim sonuçlarını ve sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GSB ALIMLARI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL OLACAK?

1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir kadro için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4) Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla öğrenimi daha yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.

6) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7) Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bir sonraki alım ilan tarihine kadar yerleştirme yapılacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı!
Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."
Barcelona ve Brezilya efsanesiydi! Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı...
SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
ARKADAŞINA GÖNDER
GSB sözlü mülakat ne zaman, tarih belli mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 GSB sözlü mülakat tarihleri/ yerleri açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA