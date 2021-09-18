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Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:31

Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman ve zorunlu mu? 2021 MEB hazırbulunuşluk sınavı sonuçları ile soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman ve zorunlu mu? 2021 MEB hazırbulunuşluk sınavı sonuçları ile soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Hazır bulunuşluk sınavı 2021, öğrencilrein ve velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde çeşitli sınıflar için hazırbulunuşluk sınavı düzenleniyor. Bu noktada, MEB 2021 hazır bulunuşluk nedir, ne zaman yapılacak ve zorunlu mu sorularının yanıtları merak konusu oldu. Öte yandan, hazırbulunuşluk sınavı sonuçları ile soruları ve cevapları da araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Peki, hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak ve kimler girecek? Hazırbulunuşluk sınavı sonuçları ile soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde

İstanbul genelinde düzenlenen 2021 hazır bulunuşluk sınavı, veli ve öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 4, 5, 6, 7, 8 ortaokul ve 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencilerinin katıldığı sınava dair birçok detay da merak ediliyor. Bu noktada, hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak ve kimler girebilir sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Hazırbulunuşluk sınavı nedir ve ne zaman konusu, özellikler veliler tarafından merak konusu oldu.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Peki, 2021 hazır bulunuşluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hazır bulunuşluk sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İşte, 2021 hazırbulunuşluk sınavı hakkında son bilgiler

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin seviyeleri tespit edilirken, öğretmenlerin eğitim sürecini daha sağlıklı planlaması ve eğitim süreciyle ilgili geri bildirimin daha hızlı alınması sağlanıyor.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, her eğitim öğretim yılının ilk haftasında düzenlenmektedir. Öğrencilere her ders için 15 sorunun sorulacağı hazır bulunuşluk sınavı, 11-12 Eylül 2021 ve 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİRECEK?

Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.

HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazırbulunuşluk uygulaması, eğitimin tüm paydaşları açısından ihtiyaç duyulan birçok alanda güçlendirme işlevini yerine getirecek olması bakımından çok belirleyici.

Hazırbulunuşluk uygulaması sonucu ortaya çıkan veriler sonuçların açıklanması ile eş zamanlı bir şekilde öğretmenlerimizle paylaşılacak. Uygulama tümüyle sona erdikten sonra, EBA üzerinden alınan soru bazlı sonuç analizleri ilgili ders öğretmenlerine ulaştırılacak.

Uygulama sonuçlarıyla öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıran veriler elde edilecek. Her öğretmenimiz kazanımları için gerekli öğrenme düzeylerini öğrenci, veli ve altyapı değişkenlerini dikkate alarak belirleyebilecek.

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Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman ve zorunlu mu? 2021 MEB hazırbulunuşluk sınavı sonuçları ile soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
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