KYK burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt sonuçları açıklanmış gözler kredi ve burs başvuru tarihlerine çevrilmişti. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burs başvuru tarihleri, miktarı ve şartları merak konusu oldu. E devlet üzerinden başvuruların yapılacağı biliniyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK burs başvurularına ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken son duruma dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
KYK burs başvurusu henüz başlamadı. KYK burs kredi başvuruları başladığında ilgili işlemler e-Devlet üzerinden alınacaktır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.