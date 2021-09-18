Üniversitede eğitim görmekte olan öğrencilere maddi destek amacıyla sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmazken bu ücretten faydalanmak isteyenler "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene başvurular Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.