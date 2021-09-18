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Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:16 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:17

KYK Yurt yedek başvurusu ve sonuçları ne zaman açıklanır? GSBYurt yedek sırası nasıl öğrenilir, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK Yurt yedek başvurusu ve sonuçları ne zaman açıklanır? GSBYurt yedek sırası nasıl öğrenilir, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt yedek sırasında olan öğrencilerin bekleyişi sürüyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, ne demek, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir diye araştırmaya koyuldu. Okulların açılışıyla birlikte kalacak yer arayışında olan üniversiteliler, yurt yedek başvurusu ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanır diye araştırıyor. Gençlik Ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun konuya ilişkin açıklamaları haberimizde.

On binlerce öğrencinin beklediği yurt başvuru sonuçları dün açıklandı. Bazı adaylar kesin kayıt hakkına erişirken bazı adaylar ise yedek listede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine henüz bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir diye araştırmaya koyuldu. Ayrıca yurt yedek başvurusu ne zaman ve sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorular da gündemde yer buluyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterleri ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.

KYK YURT YEDEK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

KYK yurt yedek başvurusu ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde son duruma yer verilecek.

KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

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KYK Yurt yedek başvurusu ve sonuçları ne zaman açıklanır? GSBYurt yedek sırası nasıl öğrenilir, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
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