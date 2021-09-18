On binlerce öğrencinin beklediği yurt başvuru sonuçları dün açıklandı. Bazı adaylar kesin kayıt hakkına erişirken bazı adaylar ise yedek listede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine henüz bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir diye araştırmaya koyuldu. Ayrıca yurt yedek başvurusu ne zaman ve sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorular da gündemde yer buluyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterleri ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.