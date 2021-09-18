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Giriş Tarihi: 18.9.2021 19:56

Liverpool Crystal Palace'ı 3 golle geçti

AA
Liverpool Crystal Palace’ı 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı. Liverpool'un gollerini; 43. dakikada Sadio Mane, 78. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Naby Keita kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yendi.

Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 43. dakikada Sadio Mane, 78. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Naby Keita'nın attığı gollerle galip geldi.

Liverpool formasıyla 100. kez fileleri havalandıran Senegalli Mane, Premier Lig'de aynı takıma üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu galibiyetle 13 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Crystal Palace ise 5 puanda kaldı.

Southampton'ı ağırlayan şampiyonluk adaylarından Manchester City, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve 10 puana ulaştı. Günün diğer karşılaşmalarında Arsenal, Burnley'yi 1-0, Watford da Norwich City'yi 3-1 mağlup etti.

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Liverpool Crystal Palace'ı 3 golle geçti
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