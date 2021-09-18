Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Masterchef’te eleme adayları kimlere oldu?

MASTERCHEF 2021 HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 2021'de dördüncü haftada oynanan iki dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım, kaybettiği ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı. Onun potaya gönderdiği Burcu, haftanın 1. eleme adayı oldu. Sonrasında yapılan oylamada adı en çok yazılan Mustafa, haftanın 2. eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu. Emre'nin gösterdiği Tunahan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Oylamada adı en çok yazılan isim Hasan da haftanın 4. eleme adayı oldu.

Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girecek. Kazanan isim, bir arkadaşını eleme potasına gönderdiği yarışmacı, haftanın 5. eleme adayı olacak. Oylamada ise adı en çok yazılan yarışmacı da haftanın 6. eleme adayı olacak.