Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
Giriş Tarihi: 18.9.2021 19:38

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Masterchef’te eleme adayları kimlere oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef dokunulmazlık oyunu mücadelesi ile bu akşam ekranlara geliyor. 18 Eylül tarihinde yayınlanan bölümde eski sezonlardan yarışmacılar da konuk olacak. Heyecan dolu mücadelede 11 kişilik ekip tadım yapacak ve kritik oylama ile kazanan takım belli olacak. Bu noktada ise “Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayları kimlere oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Eylül Masterchef Dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı sorusunun yanıtı...

Masterchef dokunulmazlık oyunu mücadelesi bu akşam eski sezonlardan 11 yarışmacıyla ekranlarda olacak. 2018 şampiyonu Cemre Uyanık ve 2018 sezonu yarışmacıları, 2019 şampiyonu Serhat Doğramacı ve geçen sezon yarışmacıları toplam 11 ismin yapacağı tadımla kazanan takım belirlenecek. Bu noktada ise "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayları kimlere oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için kapışacak. Son olarak konseydeki oylama ile 5 ve 6. eleme adayı belli olacak.

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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Oynanan iki dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım olmuştu. İki takım, MasterChef eski yarışmacıları için mutfağa girecek ve şeflerin istediği yemekleri yapacak. Eski yarışmacıların tadım sonrasında yapacağı kritik oylama ile kazanan takım belli olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Bu akşam 3. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girecek. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek, en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantilemek için bireysel dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak. Kıyasıya mücadele sonrasında dokunulmazlığı kazanan isim, bir arkadaşını eleme potasına göndermek zorunda kalacak.

MASTERCHEF 2021 HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 2021'de dördüncü haftada oynanan iki dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım, kaybettiği ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı. Onun potaya gönderdiği Burcu, haftanın 1. eleme adayı oldu. Sonrasında yapılan oylamada adı en çok yazılan Mustafa, haftanın 2. eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu. Emre'nin gösterdiği Tunahan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Oylamada adı en çok yazılan isim Hasan da haftanın 4. eleme adayı oldu.

Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girecek. Kazanan isim, bir arkadaşını eleme potasına gönderdiği yarışmacı, haftanın 5. eleme adayı olacak. Oylamada ise adı en çok yazılan yarışmacı da haftanın 6. eleme adayı olacak.

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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
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