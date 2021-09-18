Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mbaye Diagne'den kafa karıştıran paylaşım! "Kimse beni küçük düşüremez..."
Giriş Tarihi: 18.9.2021 17:23 Son Güncelleme: 18.9.2021 17:30

Mbaye Diagne'den kafa karıştıran paylaşım! "Kimse beni küçük düşüremez..."

Mbaye Diagne’den kafa karıştıran paylaşım! Kimse beni küçük düşüremez...

Galatasaray'da son maçlarda yedek kalan Senegalli golcü Mbaye Diagne'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." dedi.

Galatasaray'da son maçlarda yedek kalan Senegalli golcü Mbaye Diagne'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

"KİMSE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜREMEZ"

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! İstanbul'da en fazla etkilenecek yerlere işaret etti
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası!
GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
Son dakika haberi: 1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak
Son dakika haberi: Galatasaray'da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...
YKS ek tercih kılavuzu 2021: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mbaye Diagne'den kafa karıştıran paylaşım! "Kimse beni küçük düşüremez..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA