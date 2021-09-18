Mbaye Diagne'den kafa karıştıran paylaşım! "Kimse beni küçük düşüremez..."

"KİMSE BENİ KÜÇÜK DÜŞÜREMEZ"

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.