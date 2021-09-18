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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Napoli’yi pişman etti!

Napoli’yi pişman etti!

Brezilyalı stoper, 12.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Napoli yönetimini performansı ile haksız çıkardı

Lazio maçında sahanın yıldızı Marcao idi. Performansı ile Avrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçilen Brezilyalı stoper, kendisi adına oldukça zorlu bir dönemi geride bıraktı. İşte A'dan Z'ye Marcao…
1- 104 kez topla buluşan ve %92 pas isabetiyle oynayan Marcao, girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, Lazio'nun dinamosu Akpro'ya sarı kart aldırarak oyundan düşürdü.
2- Marcao'nun dönüşüyle Nelsson G.Saray'daki en iyi performansını gösterdi. Luyindama ile uyumlu gözükmeyen Danimarkalı stoper, gerçek yeri sağ stopere geçince hatasız oynadı.
3- Kerem'e saldırdığı için çok pişman olan Sambacı, ilk özrü hocası Fatih Terim'e dilemiş ve ''Beni lütfen affedin! Kendimi affettirmek için elimden geleni fazlasıyla yapacağım'' demişti. Takımın önünde özür dilediği Kerem'in gönlünü alan Marcao, sözünü tuttu ve Lazio maçında dönüşü muhteşem oldu.
4- Kadro dışı kaldığı dönemde Marcao ile ilgilenen Napoli, G.Saray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmedi. İtalyanlar'ın 12.5 milyon Euro ödemeyi göze almadığı Marcao, Lazio maçındaki değerini katladı ve Napoli'yi pişman etti.
5- Ligde 5 maç daha cezalı olan 25 yaşındaki savunmacı, 30 Eylül'de ilk 11'de sahaya çıkacağı Avrupa'daki Marsilya deplasmanına kendisini hazırlamaya başladı.

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