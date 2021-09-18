Napoli’yi pişman etti!

Brezilyalı stoper, 12.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Napoli yönetimini performansı ile haksız çıkardı
Lazio maçında sahanın yıldızı Marcao idi. Performansı ile Avrupa Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçilen Brezilyalı stoper, kendisi adına oldukça zorlu bir dönemi geride bıraktı. İşte A'dan Z'ye Marcao… 1- 104 kez topla buluşan ve %92 pas isabetiyle oynayan Marcao, girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, Lazio'nun dinamosu Akpro'ya sarı kart aldırarakoyundan düşürdü. 2- Marcao'nun dönüşüyle NelssonG.Saray'daki en iyi performansınıgösterdi. Luyindama ile uyumlugözükmeyen Danimarkalı stoper,gerçek yeri sağ stopere geçincehatasız oynadı. 3- Kerem'e saldırdığı için çok pişman olan Sambacı, ilk özrü hocası Fatih Terim'e dilemiş ve ''Beni lütfen affedin! Kendimi affettirmek için elimden geleni fazlasıyla yapacağım'' demişti. Takımın önünde özür dilediği Kerem'in gönlünü alan Marcao, sözünü tuttu ve Lazio maçında dönüşümuhteşem oldu. 4- Kadro dışı kaldığı dönemde Marcao ile ilgilenen Napoli, G.Saray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmedi. İtalyanlar'ın 12.5 milyonEuro ödemeyi göze almadığıMarcao, Lazio maçındakideğerini katladı veNapoli'yi pişman etti. 5- Ligde 5 maç daha cezalı olan 25 yaşındaki savunmacı, 30 Eylül'de ilk 11'de sahaya çıkacağı Avrupa'dakiMarsilya deplasmanına kendisinihazırlamaya başladı.