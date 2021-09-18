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Giriş Tarihi: 18.9.2021 08:36

POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula ekranı

POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sözlü mülakat sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. EGM'ye bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklama ile POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. Adaylar pa.edu.tr adresinden sorgulamasını sürdürürken posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

POMEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde gündemden düşmüyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yapılacak olan 8 bin öğrenci alımı için sözlü mülakat sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor. Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın alımlarının yapılacağı POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula ekranı!

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgula ekranı
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