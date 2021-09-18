SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçları sorgulama ekranı!

SEGEM sınav sonuçları bugün düzenlenen sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. Teknik personel yeterlilik sınavı geçtiğimiz gün 7 ildedüzenlenmişti. Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacak. Bu kapsamda adaylar "2021 SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Sonuçların eylülün son haftası açıklanması bekleniyor. İşte SEGEM sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
SEGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SEGEM sınav sonuçlarının eylülün son haftası açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI SORU DAĞILIMI NASILDIR?
Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup sınavda sorulacak sorulara ilişkin konu başlıkları;
Sigortaya Giriş
Sigortanın İşlevleri
Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
Sigortalanabilirlik Kavramı
Sigortanın Temel Prensipleri
Temel Reasürans Bilgisi
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nda Acenteler
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge
Acentelere İlişkin İkincil Düzenlemeler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelere İlişkin Hükümleri (Birinci Kitap Yedinci Kısım, 102-123 numaralı maddeler)
Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri
Türkiye'de Sigorta Uygulamaları
Aracıların Sistemdeki Yeri
Sigorta Fiyatlaması ve Banka Uygulamaları
Hasar
Sigortaya İlişkin Teknik Terimler
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
olarak belirlenmiştir.
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI GEÇME PUANI VEYA NETİ KAÇTIR?
100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı sayılacaktır. Yanlış işaretlenen sorular doğru sayısını etkilemeyecektir. Bu durumda 1 net 2 puan olduğundan 30 net ve üstü başarılı kabul edilir.
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI NEDİR?
5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için düzenlenecek Teknik Personel Yeterlilik Sınavı İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.