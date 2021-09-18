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Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:18 Son Güncelleme: 18.9.2021 12:29

Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! Welinton ile Vida'nın yokluğunda...

Sergen Yalçın’dan zorunlu rotasyon! Welinton ile Vida’nın yokluğunda...

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda bugün 5 oyuncu takımdaki yerlerini alamayacak. Ancak Sergen Yalçın, özellikle Welinton ve Vida’nın yokluğunda Necip-Montero ikilisine çok güveniyor.

Süper Lig'de henüz 4 hafta geride kalmasına rağmen önemli oyuncularını sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex ve N'Koudou Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumu pek fazla sorun etmiyor.

NECİP-MONTERO İKİLİSİ KAZANDIRIYOR!

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle defasın göbeğinde Welinton ile Vida'nın yokluğunda Necip ve Montero'nun rahatlıkla bu durumun üstesinden geleceğini düşünüyor. Geçtiğimiz sezon bu ikili Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında birlikte forma giymiş ve siyah-beyazlılar iki karşılaşmayı da kazanmıştı.

Bu arada yoğun fikstür nedeniyle sık sık rotasyona gideceklerini açıklayan Sergen Yalçın'ın Antalya maçında Dortmund mücadelesinden farklı olarak N'Sakala ve Atiba'nın yerlerine Rıdvan ile Salih'i sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Larin'in yerine Kenan, Ghezzal'ın yerine de Gökhan'ın oynama ihtimali bulunuyor.

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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! Welinton ile Vida'nın yokluğunda...
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